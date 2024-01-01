На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Рома узнает, что найденные автоматы на самом деле принадлежат Захе. Он просит Женю удалить объявление об их продаже с даркнета, но выясняется, что уже слишком поздно. Тем временем цыганки крадут у Лели деньги и телефон, и она обращается к майору Басову за помощью. В участке девушка встречается с Ромой, который пришел вытаскивать брата из СИЗО.



Как будут разворачиваться события дальше, узнаете в 1 сезоне криминального комедийного сериала «На автомате», 3 серия, — смотреть онлайн в высоком качестве вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!



Сериал На автомате 1 сезон 3 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.