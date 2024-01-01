На автомате. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
На автомате
1-й сезон
3-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Рома узнает, что найденные автоматы на самом деле принадлежат Захе. Он просит Женю удалить объявление об их продаже с даркнета, но выясняется, что уже слишком поздно. Тем временем цыганки крадут у Лели деньги и телефон, и она обращается к майору Басову за помощью. В участке девушка встречается с Ромой, который пришел вытаскивать брата из СИЗО.

Как будут разворачиваться события дальше, узнаете в 1 сезоне криминального комедийного сериала «На автомате», 3 серия, — смотреть онлайн в высоком качестве вы можете уже сейчас на видеосервисе Wink!

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
33 мин / 00:33

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»