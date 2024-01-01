WinkСериалыНа автомате1-й сезон3-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 3
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Рома узнает, что найденные автоматы на самом деле принадлежат Захе. Он просит Женю удалить объявление об их продаже с даркнета, но выясняется, что уже слишком поздно. Тем временем цыганки крадут у Лели деньги и телефон, и она обращается к майору Басову за помощью. В участке девушка встречается с Ромой, который пришел вытаскивать брата из СИЗО.
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин