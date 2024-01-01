На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Братья Женя и Рома живут в маленьком городке Неясный и мечтают о лучшей жизни. Их мать, врач по профессии, борется за достойное существование для себя и сыновей, но скудная зарплата ставит семью в трудное положение. Судьба парней принимает неожиданный поворот, когда они случайно обнаруживают ящики с оружием в чужом гараже...



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