На автомате. Сезон 1. Серия 1
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На автомате
1-й сезон
1-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 1
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Братья Женя и Рома живут в маленьком городке Неясный и мечтают о лучшей жизни. Их мать, врач по профессии, борется за достойное существование для себя и сыновей, но скудная зарплата ставит семью в трудное положение. Судьба парней принимает неожиданный поворот, когда они случайно обнаруживают ящики с оружием в чужом гараже...

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»