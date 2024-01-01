На автомате. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
На автомате
1-й сезон
5-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 5
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Милена приглашает Женю к себе домой и рассказывает ему, что сегодня у нее день рождения. Между тем Игорек находит Рому и пытается уговорить друга вернуть украденное оружие, но тот не соглашается. Ситуация становится еще напряженнее, когда работницы почты показывают Басову порванную посылку с одним из пропавших автоматов…

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»