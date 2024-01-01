На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
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О сериале
Братья Кашины решают спрятать оружие в местном Доме культуры, замаскировав его театральной бутафорией. Однако, когда Женя приносит один ствол домой, чтобы устроить фотосессию для продажи, Рома выражает недовольство. Внезапно в их квартиру приходят сотрудники ЖЭКа, чтобы предупредить о необходимости погасить задолженность за электричество. Братья понимают, что действовать нужно быстрее. Тогда Женя советует Роме обратиться за помощью к бывшему однокласснику Игорьку, который должен знать, на чем можно быстро заработать.
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Вороб�ьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин