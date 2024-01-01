На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Братья Кашины решают спрятать оружие в местном Доме культуры, замаскировав его театральной бутафорией. Однако, когда Женя приносит один ствол домой, чтобы устроить фотосессию для продажи, Рома выражает недовольство. Внезапно в их квартиру приходят сотрудники ЖЭКа, чтобы предупредить о необходимости погасить задолженность за электричество. Братья понимают, что действовать нужно быстрее. Тогда Женя советует Роме обратиться за помощью к бывшему однокласснику Игорьку, который должен знать, на чем можно быстро заработать.



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