На автомате. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
На автомате
1-й сезон
2-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 2
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Братья Кашины решают спрятать оружие в местном Доме культуры, замаскировав его театральной бутафорией. Однако, когда Женя приносит один ствол домой, чтобы устроить фотосессию для продажи, Рома выражает недовольство. Внезапно в их квартиру приходят сотрудники ЖЭКа, чтобы предупредить о необходимости погасить задолженность за электричество. Братья понимают, что действовать нужно быстрее. Тогда Женя советует Роме обратиться за помощью к бывшему однокласснику Игорьку, который должен знать, на чем можно быстро заработать.

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Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
34 мин / 00:34

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»