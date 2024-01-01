На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

На похоронах Игоря Рома умудряется учинить невообразимый скандал. Из воспоминаний Светланы мы узнаем, кто был отцом Жени. Светлана высказывает Леле все, что она думает по поводу ее отношений с сыном — и эта беседа заканчивается плохо. Тем временем учитель ребят Зубарев пытается помочь пацанам и приходит в полицейский участок с гранатой.



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