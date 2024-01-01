WinkСериалыНа автомате1-й сезон6-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
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О сериале
На похоронах Игоря Рома умудряется учинить невообразимый скандал. Из воспоминаний Светланы мы узнаем, кто был отцом Жени. Светлана высказывает Леле все, что она думает по поводу ее отношений с сыном — и эта беседа заканчивается плохо. Тем временем учитель ребят Зубарев пытается помочь пацанам и приходит в полицейский участок с гранатой.
Чем закончится его появление в участке? Получится ли у ребят наконец продать автоматы? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «На автомате» — 6 серия уже ждет вас на Wink!
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Рейтинг
- БАРежиссёр
Борис
Акопов
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Денис
Косиков
- МГАктриса
Маргарита
Галич
- Актриса
Агния
Дитковските
- Актёр
Николай
Шрайбер
- Актриса
Александра
Урсуляк
- АБАктёр
Артур
Бесчастный
- ВМАктёр
Владимир
Майзингер
- Актёр
Максим
Стоянов
- Актёр
Иван
Добронравов
- ЮВСценарист
Юрий
Воробьев
- НЛСценарист
Наталья
Ляпина
- АОСценарист
Анна
Озар
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- МКПродюсер
Михаил
Китаев
- Продюсер
Юлия
Иванова
- Продюсер
Денис
Горшков
- АЛПродюсер
Александр
Липский
- ДТХудожник
Дмитрий
Татарников
- КМХудожница
Кшыся
Митрохович
- МШМонтажёр
Марсель
Шамшулин
- Оператор
Андрей
Лунинский
- АТКомпозитор
Андрей
Тимонин