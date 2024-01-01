На автомате. Сезон 1. Серия 6
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Сериалы
На автомате
1-й сезон
6-я серия
8.62024, На автомате. Сезон 1. Серия 6
Комедии, Криминал18+
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На автомате (сериал, 2024) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На похоронах Игоря Рома умудряется учинить невообразимый скандал. Из воспоминаний Светланы мы узнаем, кто был отцом Жени. Светлана высказывает Леле все, что она думает по поводу ее отношений с сыном — и эта беседа заканчивается плохо. Тем временем учитель ребят Зубарев пытается помочь пацанам и приходит в полицейский участок с гранатой.

Чем закончится его появление в участке? Получится ли у ребят наконец продать автоматы? Оставайтесь на Wink, чтобы смотреть сериал «На автомате» — 6 серия уже ждет вас на Wink!

Сериал На автомате 1 сезон 6 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедии, Криминал
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «На автомате»