Джетлаг (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно
7.22021, Джетлаг. Сезон 1. Серия 2
Комедия, Драма16+
Сериал на основе одноименной мелодрамы Михаила и Лили Идовых. История московских влюбленных, разминувшихся в аэропорту. Гейм-дизайнер Никита и его девушка, проджект-менеджер Женя собираются в совместный отпуск. Однако по пути в аэропорт герои ссорятся и в сердцах меняют свои планы. Женя летит к подруге в Берлин, а Никита отправляется в Таиланд в одиночку. Первая случайно окажется на съемках претенциозного фильма о Набокове, второй – в объятиях новой знакомой. И это лишь начало их приключений. Что будет дальше, расскажет сериал «Джетлаг» (2021), который можно смотреть онлайн в хорошем качестве на Wink.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Михаил
Идов
- Актриса
Ирина
Старшенбаум
- Актёр
Филипп
Авдеев
- Актриса
Ксения
Раппопорт
- Актёр
Егор
Корешков
- ПДАктриса
Полина
Долиндо
- Актриса
Полина
Ауг
- Актриса
Мария
Смольникова
- Актёр
Александр
Горелов
- Актёр
Павел
Ворожцов
- МИАктриса
Мария
Ивакова
- ЛИСценарист
Лили
Идова
- Продюсер
Артем
Васильев
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Денис
Горшков
- АДХудожница
Ася
Давыдова
- ЛРХудожница
Людмила
Рыбалко
- ДГОператор
Даша
Графова