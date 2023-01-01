Биография

Полина Ауг — российская актриса. Родилась в Санкт-Петербурге 21 сентября 1995 года. Полина выросла в семье актрисы и режиссера Юлии Ауг. После окончания школы девушка решила идти по стопам матери и поступила на актёрский факультет Школы-студии МХАТ. Позднее перевелась в РАТИ-ГИТИС и окончила мастерскую С.А.Голомазова. Полина Ауг дебютировала на экране в 2011 году в фильме Алексея Федорченко «Небесные жены луговых мари», который получил ряд премий. Актриса наиболее известна по таким проектам, как драмы «Хит», «Юморист», «Очень хочется жить», короткометражки «Грезы. Софья», «Смарагд», «Мой первый гонорар», «Мира», «Это важно», «Ангел», «Искушение», комедии «Девушка с косой», «Нефутбол», гротескная драма «Ангелы революции», альманах «Время женщин», российская трагикомедия «Смерть нам к лицу», фильм и сериал «Джетлаг», триллер «Пропавшая».