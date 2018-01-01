Суспирия (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Юная американка Сьюзи приезжает в Западный Берлин учиться танцам в легендарной балетной академии в конце 70-х годов прошлого века. И это время оказывается далеко не самым удачным. На улицах орудуют террористы «Фракции красной армии», а в самой академии пропадает одна из учениц.



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