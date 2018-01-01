Суспирия
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Суспирия

Суспирия (фильм, 2018) смотреть онлайн

6.52018, Suspiria
Ужасы, Триллеры146 мин18+

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Сюжет

Юная американка Сьюзи приезжает в Западный Берлин учиться танцам в легендарной балетной академии в конце 70-х годов прошлого века. И это время оказывается далеко не самым удачным. На улицах орудуют террористы «Фракции красной армии», а в самой академии пропадает одна из учениц.

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Информация

Страна
Италия, США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Фэнтези, Детективы, Триллеры

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Суспирия»

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