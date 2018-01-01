Суспирия (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.52018, Suspiria
Ужасы, Триллеры146 мин18+
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Сюжет
Юная американка Сьюзи приезжает в Западный Берлин учиться танцам в легендарной балетной академии в конце 70-х годов прошлого века. И это время оказывается далеко не самым удачным. На улицах орудуют террористы «Фракции красной армии», а в самой академии пропадает одна из учениц.
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Лука
Гуаданьино
- ДДАктриса
Дакота
Джонсон
- Актриса
Тильда
Суинтон
- Актриса
Миа
Гот
- АВАктриса
Ангела
Винклер
- ИКАктриса
Ингрид
Кавен
- ЕФАктриса
Елена
Фокина
- СТАктриса
Сильви
Тестю
- РСАктриса
Рене
Саутендейк
- КЛАктриса
Кристин
Лебутт
- МБАктриса
Малгоша
Бела
- ДКСценарист
Дэйв
Кайганич
- Сценарист
Дарио
Ардженто
- ДНСценарист
Дария
Николоди
- Продюсер
Брэдли
Дж. Фишер
- Продюсер
Лука
Гуаданьино
- ДКПродюсер
Дэйв
Кайганич
- СОАктриса дубляжа
Серафима
Огарёва
- Актриса дубляжа
Полина
Ауг
- АЗАктриса дубляжа
Алла
Захарова
- АНАктриса дубляжа
Аля
Никулина
- НСАктриса дубляжа
Наталья
Сапецкая
- СМОператор
Сайомбху
Мукдипром
- ТЙКомпозитор
Том
Йорк