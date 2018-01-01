Биография

Лука Гуаданьино — итальянский режиссер, продюсер, сценарист. Родился в Палермо 10 августа 1971 года. Раннее детство провел в Эфиопии, но позже вернулся с семьей в Италию. С 9 лет увлекся кинематографом и стал делать любительские фильмы. Изучал мировую литературу в университете Палермо, а позже получил степень по истории литературы и кино в Римском университете Сапиенца. Снимал рекламу для известных брендов и домов моды, в том числе Fendi и Salvatore Ferragamo. Лука Гуаданьино в начале карьеры снимал короткометражные и документальные фильмы. Режиссерским дебютом в полнометражном кино стал триллер «Протагонисты» с Тильдой Суинтонов в главной роли. Позже режиссер еще не раз будет приглашать эпатажную актрису в свои проекты. В 2005 году снял продолжение ленты «Протагонисты», картину «Мелисса: интимный дневник», которая была коммерчески успешной. Выпустил три фильма из цикла «Желание», один из которых, «Назови меня своим именем», принес Гуаданьино известность во всем мире. За романтическое кино в стиле ужасов «Целиком и полностью» режиссер был удостоен премии «Серебряный лев», а также номинаций на «Оскар» и BAFTA. Также известен, как сценарист и продюсер своих картин.