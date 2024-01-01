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У неугомонных котят появляется необычный друг! Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» доступен на Wink! Полнометражный анимационный проект о новогоднем путешествии любимых персонажей.



Троица озорных котят — Карамелька, Коржик и Компот — решает устроить незабываемый праздник. Вместе со своими родителями и любимым дедушкой они отправляются в далекую Северландию, где их бабушка Изольда работает на научной станции. Исследуя окрестности, герои обнаруживают в ледяных просторах маленького древнего котенка по имени Леденец. Теперь перед пушистыми героями стоит задача помочь новому другу воссоединиться с его семьей.



Получится ли у Карамельки, Компота и Коржика совершить новогоднее чудо и спасти котенка, узнаете в интересной истории «Три кота. Зимние каникулы». Мультфильм (2024) смотреть онлайн в отличном качестве можно на Wink!



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