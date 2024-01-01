Три кота. Зимние каникулы (мультфильм, 2024) смотреть онлайн
Сюжет
У неугомонных котят появляется необычный друг! Мультфильм «Три кота. Зимние каникулы» доступен на Wink! Полнометражный анимационный проект о новогоднем путешествии любимых персонажей.
Троица озорных котят — Карамелька, Коржик и Компот — решает устроить незабываемый праздник. Вместе со своими родителями и любимым дедушкой они отправляются в далекую Северландию, где их бабушка Изольда работает на научной станции. Исследуя окрестности, герои обнаруживают в ледяных просторах маленького древнего котенка по имени Леденец. Теперь перед пушистыми героями стоит задача помочь новому другу воссоединиться с его семьей.
Получится ли у Карамельки, Компота и Коржика совершить новогоднее чудо и спасти котенка, узнаете в интересной истории «Три кота. Зимние каникулы». Мультфильм (2024) смотреть онлайн в отличном качестве можно на Wink!
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Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыМультфильмы
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Высоцкий
- ЛКАктёр
Лев
Кутенков
- АГАктриса
Анна
Глушинская
- ВПАктёр
Владимир
Прудников
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- ДВСценарист
Дмитрий
Высоцкий
- ДШСценарист
Дарина
Шмидт
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- АТПродюсер
Анна
Тарада
- ДРПродюсер
Дарья
Радецкая
- АСХудожник
Андрей
Сикорский
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Высоцкий
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель