Фильм Три кота. Путешествие во времени
О фильме
«Три кота. Путешествие во времени» 2025 года — полнометражный мультфильм и юбилейный спецвыпуск к десятилетию франшизы. Веселые приключения, путешествия во времени и семейные ценности собраны в одной истории.
В канун важной даты — десятой годовщины знакомства мамы и папы — котята и их родители обнаруживают старый диван, оказавшийся машиной времени. Вместе они отправляются в разные эпохи — от каменного века до эпохи индустриализации, переживают забавные и опасные приключения, а в финале становятся свидетелями самого начала истории любви папы Кота и мамы Кошки.
Этот мультфильм рекомендован детям и их семьям, особенно тем, кто уже знаком с сериалом «Три кота» и любит теплые, познавательные истории с приключениями. Яркие образы, простые сюжеты и сильный посыл делают его отличным выбором для просмотра всей семьей в зимние каникулы. Смотреть мультфильм «Три кота. Путешествие по времени» (2025) можно в кино: приобретайте билеты на сайте «Яндекс Афиша», перейдя по ссылке на странице Wink.
СтранаРоссия
ЖанрМультфильм, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Высоцкий
- АГАктриса
Анна
Глушинская
- ЛЭАктёр
Лев
Энтелис
- СКАктриса
Светлана
Кузнецова
- МХАктёр
Михаил
Хрусталёв
- СКАктриса
Светлана
Казарцева
- МСАктёр
Максим
Сергеев
- ЮРАктёр
Юрий
Романов
- АВАктёр
Александр
Васильев
- ДСАктёр
Дмитрий
Стрелков
- АФАктёр
Александр
Фенин
- ДВСценарист
Дмитрий
Высоцкий
- ДШСценарист
Дарина
Шмидт
- Продюсер
Артем
Васильев
- ККПродюсер
Карина
Кабанова
- АТПродюсер
Анна
Тарада
- АГПродюсер
Алексей
Гришин
- ДВКомпозитор
Дмитрий
Высоцкий
- АЯКомпозитор
Алексей
Яковель