Фильм Три кота. Путешествие во времени

«Три кота. Путешествие во времени» 2025 года — полнометражный мультфильм и юбилейный спецвыпуск к десятилетию франшизы. Веселые приключения, путешествия во времени и семейные ценности собраны в одной истории.



В канун важной даты — десятой годовщины знакомства мамы и папы — котята и их родители обнаруживают старый диван, оказавшийся машиной времени. Вместе они отправляются в разные эпохи — от каменного века до эпохи индустриализации, переживают забавные и опасные приключения, а в финале становятся свидетелями самого начала истории любви папы Кота и мамы Кошки.



Этот мультфильм рекомендован детям и их семьям, особенно тем, кто уже знаком с сериалом «Три кота» и любит теплые, познавательные истории с приключениями. Яркие образы, простые сюжеты и сильный посыл делают его отличным выбором для просмотра всей семьей в зимние каникулы. Смотреть мультфильм «Три кота. Путешествие по времени» (2025) можно в кино: приобретайте билеты на сайте «Яндекс Афиша», перейдя по ссылке на странице Wink.

