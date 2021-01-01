Три кота и море приключений
Wink
Детям
Три кота и море приключений
9.12021, Три кота и море приключений
Мультфильм64 мин0+
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Три кота и море приключений (фильм, 2021) смотреть онлайн

О фильме

Полнометражная история о полюбившихся многим героях мультсериала «Три кота», полная летнего настроения и веселья. Коржик, Компот и Карамелька отправляются в долгожданное летнее путешествие вместе с родителями. Однако в отеле «Морская звезда» оказывается не так весело, как надеялись котята, потому что все дети уехали на трехдневную экскурсию. Изнывая от скуки и жары на пляже, Коржик, Компот и Карамелька обращают внимание на белого крабика с одной клешней. Он становится новым другом котят и знакомит их со всей своей семьей. Эту большую компанию ждет целое море приключений! Смотрите мультфильм 2022 года «Три кота и море приключений» онлайн в видеосервисе Wink.

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Страна
Россия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
64 мин / 01:04

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Три кота и море приключений»