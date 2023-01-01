WinkДетямТри кота и море приключенийАктёры и съёмочная группа фильма «Три кота и море приключений»
Актёры и съёмочная группа фильма «Три кота и море приключений»
Режиссёры
Актёры
АктёрКоржик
Максим Тимонин
АктёрКарамелька
Софико Гогитидзе
АктёрКомпот
Владимир Прудников
АктёрПапа
Михаил Хрусталёв
АктрисаМама / голос стюардессы / пожилая кошка / официантка / горничная / подслеповатая кошка / гимнастк�а с обручами / кошка в шляпе / зрители в зале / повариха
Светлана Кузнецова
Актёррассказчик / портье / пожилой кот / коридорные / официанты / сантехник отеля / рабочий сцены / зрители в зале / повара / капитан береговой охраны / руководитель оркестра
Максим Сергеев
Актрисамадам Розетта
Регина Щукина
Актёрмсье Фуфле
Сергей Мардарь
Актёруправляющий отелем
Станислав Концевич
АктёрШнурок