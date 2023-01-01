Wink
Детям
Три кота и море приключений
Актёры и съёмочная группа фильма «Три кота и море приключений»

Актёры и съёмочная группа фильма «Три кота и море приключений»

Режиссёры

Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Режиссёр

Актёры

Максим Тимонин

Максим Тимонин

АктёрКоржик
Софико Гогитидзе

Софико Гогитидзе

АктёрКарамелька
Владимир Прудников

Владимир Прудников

АктёрКомпот
Михаил Хрусталёв

Михаил Хрусталёв

АктёрПапа
Светлана Кузнецова

Светлана Кузнецова

АктрисаМама / голос стюардессы / пожилая кошка / официантка / горничная / подслеповатая кошка / гимнастка с обручами / кошка в шляпе / зрители в зале / повариха
Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёррассказчик / портье / пожилой кот / коридорные / официанты / сантехник отеля / рабочий сцены / зрители в зале / повара / капитан береговой охраны / руководитель оркестра
Регина Щукина

Регина Щукина

Актрисамадам Розетта
Сергей Мардарь

Сергей Мардарь

Актёрмсье Фуфле
Станислав Концевич

Станислав Концевич

Актёруправляющий отелем
Иван Чабан

Иван Чабан

АктёрШнурок

Сценаристы

Дмитрий Высоцкий

Дмитрий Высоцкий

Сценарист

Продюсеры

Артем Васильев

Артем Васильев

Продюсер
Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер
Карина Кабанова

Карина Кабанова

Продюсер

Композиторы

Алексей Яковель

Алексей Яковель

Композитор