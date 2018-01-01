Война Анны (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Немногословная, камерная, но очень сильная по воздействию драма Алексея Федорченко, которая показывает войну глазами девочки, чудом выжившей во время Второй Мировой, спрятавшись в камине. Фильм, покоривший жюри «Кинотавра», «Ники» и «Золотого орла». 1941 год, оккупированная нацистами территория. Шестилетняя Анна остается одна в холодном лесу – ее семью убили в ходе массового расстрела евреев. Инстинктивная воля к жизни приводит девочку в здание школы, в которой теперь располагается немецкая комендатура. Анна ищет место, где ее не смогут найти, и выбирает укрыться в камине. Там она проведет целых два года. в хорошем качестве
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Информация
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.8 IMDb
- АФРежиссёр
Алексей
Федорченко
- МКАктриса
Марта
Козлова
- ЛВАктриса
Любовь
Ворожцова
- ВСАктёр
Владимир
Сапин
- АВАктёр
Александр
Вахов
- Актёр
Константин
Итунин
- АБАктёр
Александр
Блинов
- АБАктёр
Антон
Бутаков
- ДКАктёр
Дмитрий
Кибаров
- Актёр
Илья
Белов
- АФСценарист
Алексей
Федорченко
- НМСценарист
Наталия
Мещанинова
- Продюсер
Артем
Васильев
- МЛПродюсер
Максим
Ложевский
- АЗПродюсер
Анатолий
Захаров
- ЛМХудожница
Лариса
Механошина
- ПХМонтажёр
Павел
Ханютин
- АХОператор
Алишер
Хамидходжаев
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров
- АМКомпозитор
Ацуо
Мацумото