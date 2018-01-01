Война Анны (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Немногословная, камерная, но очень сильная по воздействию драма Алексея Федорченко, которая показывает войну глазами девочки, чудом выжившей во время Второй Мировой, спрятавшись в камине. Фильм, покоривший жюри «Кинотавра», «Ники» и «Золотого орла». 1941 год, оккупированная нацистами территория. Шестилетняя Анна остается одна в холодном лесу – ее семью убили в ходе массового расстрела евреев. Инстинктивная воля к жизни приводит девочку в здание школы, в которой теперь располагается немецкая комендатура. Анна ищет место, где ее не смогут найти, и выбирает укрыться в камине. Там она проведет целых два года. в хорошем качестве



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