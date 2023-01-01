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Трудные подростки
2-й сезон

Трудные подростки 2 сезон смотреть онлайн

9.32020, Трудные подростки. Сезон 2 8 серий
Драмы, Русские18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

Продолжение одного из самых популярных интернет-проектов прошлого года. Смотрите онлайн сериал «Трудные подростки» 2 сезон на Wink в хорошем качестве и узнайте, что герои вытворят на этот раз.

Опальный спортсмен Антон Ковалев возвращается к трудным подросткам. Оказавшись в центре скандала с оружием и едва не угодив в тюрьму второй раз, он решил больше не связываться с юными преступниками. Но репутация сама себя не исправит, а других возможностей проявить свой тренерский талант у него нет. Теперь Ковалев пытается сделать из несовершеннолетних уголовников футбольную команду и выиграть с ними городской турнир. За раскрутку его карьеры берется сексапильный менеджер (Наталья Бардо), что совсем не радует Веронику.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

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