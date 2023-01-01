Wink
Сериалы
Трудные подростки
Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

Режиссёры

Рустам Ильясов

Рустам Ильясов

Режиссёр
Александр Цой

Александр Цой

Режиссёр
Николай Рыбников

Николай Рыбников

Режиссёр

Актёры

Никита Волков

Никита Волков

АктёрАнтон Ковалёв
Виталий Андреев

Виталий Андреев

АктёрФил
Анастасия Крылова

Анастасия Крылова

АктрисаЛена
Тимофей Елецкий

Тимофей Елецкий

АктёрГена
Владимир Гарцунов

Владимир Гарцунов

АктёрПлатон
Святослав Рогожан

Святослав Рогожан

АктёрНикита
Алёна Швиденкова

Алёна Швиденкова

АктрисаЖеня
Мила Ершова

Мила Ершова

АктрисаЯна
Глеб Калюжный

Глеб Калюжный

АктёрМакс
Вильма Кутавичюте

Вильма Кутавичюте

АктрисаВероника
Александр Лыков

Александр Лыков

АктёрГерман
Григорий Калинин

Григорий Калинин

АктёрЭдуард
Виктория Буцких

Виктория Буцких

АктрисаКристина
Сергей Новосад

Сергей Новосад

АктёрДаня
Анастасия Красовская

Анастасия Красовская

АктрисаВлада
Екатерина Молоховская

Екатерина Молоховская

АктрисаАлександра
Ингрид Олеринская

Ингрид Олеринская

АктрисаЕкатерина
Даша Верещагина

Даша Верещагина

Актриса
Даня Киселёв

Даня Киселёв

Актёр

Сценаристы

Алексей Воробьев

Алексей Воробьев

Сценарист
Екатерина Матвиенко

Екатерина Матвиенко

Сценарист
Дмитрий Видавский

Дмитрий Видавский

Сценарист
Сергей Бородин

Сергей Бородин

Сценарист

Продюсеры

Вячеслав Муругов

Вячеслав Муругов

Продюсер
Максим Рыбаков

Максим Рыбаков

Продюсер
Дмитрий Лунев

Дмитрий Лунев

Продюсер
Борис Мокроусов

Борис Мокроусов

Продюсер

Актёры дубляжа

Михаил Бубер

Михаил Бубер

Актёр дубляжа
Варвара Чабан

Варвара Чабан

Актёр дубляжа

Художники

Александр Кудрявов

Александр Кудрявов

Художник
Денис Токарев

Денис Токарев

Художник
Алиса Видута

Алиса Видута

Художница
Екатерина Захарова

Екатерина Захарова

Художница

Монтажёры

Тимофей Шалаев

Тимофей Шалаев

Монтажёр
Николай Суходолов

Николай Суходолов

Монтажёр
Денис Зивьев

Денис Зивьев

Монтажёр
Олег Сахаров

Олег Сахаров

Монтажёр

Операторы

Андрей Лунинский

Андрей Лунинский

Оператор
Сергей Прекраснов

Сергей Прекраснов

Оператор
Никита Кармен

Никита Кармен

Оператор

Композиторы

Дмитрий Мазуров

Дмитрий Мазуров

Композитор