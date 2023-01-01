Биография

Дмитрий Мазуров — российский композитор. Родился в Новосибирске 15 марта 1982 года. В 2005 году Дмитрий окончил экономический факультет Сибирского государственного университета путей сообщения, однако работать по специальности не стал. С самого юного возраста он интересовался электронной музыкой, поэтому будущий композитор поступил в Новосибирский музыкальный колледж на отделение теории музыки. Переехав в Москву в 2013 году, Мазуров стал работать в области экспериментальной электроники и писать музыку к спектаклям и кино. Дебютом Дмитрия Мазурова в области кино стала фантастическая лента 2015 года под названием «Вакантна жизнь шеф-повара». В 2019 году кинодеятель пишет саундтрек к сериалу «Трудные подростки» из линейки more originals, а в 2021-м — к короткометражному фильму Глеба Росса «Белый гетеросексуальный мужчина».