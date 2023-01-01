Алёна Швиденкова

Биография

Алена Швиденкова — российская актриса. Родилась в Москве 16 июня 1998 года. В подростковом возрасте Алена сильно увлекалась театром, что побудило ее на занятия актерским мастерством и хореографией к концу старших классов. В 2017 году девушка поступила в ВТУ имени Щепкина. Первую роль на телевидении Алена Швиденкова сыграла в 15 лет — это был комедийный сериал «Дружба народов» 2013 года. Прорывом для молодой актрисы стало приглашение в хоррор «Пиковая дама: Зазеркалье» 2018 года, где она исполнила роль Сони. Участие в таких проектах, как «Дылды» и «Трудные подростки» повысило узнаваемость Швиденковой, и в 2020 году она приняла участие в комедийном сериале «Need хелп».