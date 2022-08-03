Трудные подростки. Сезон 2. Серия 2
Wink
Сериалы
Трудные подростки
2-й сезон
2-я серия
9.42020, Трудные подростки. Сезон 2. Серия 2
Драма, Спортивный18+

Трудные подростки 2 серия (2 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Узнав, что мажор-новенький хочет приударить за Леной, Фил придумывает свой план. Ковалев приглашает ребят на вечеринку за свой счет.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»