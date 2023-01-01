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Трудные подростки
4-й сезон

Трудные подростки 4 сезон смотреть онлайн

9.32022, Трудные подростки. Сезон 4 8 серий
Драмы18+
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Сезоны и серии

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Сюжет

У протеже бывшего футболиста Антона Ковалева вновь проблемы — не пропустите 4 сезон «Трудных подростков» онлайн на Wink. Ребята, посещающие центр помощи молодежи, перестарались в своем желании помочь своему наставнику и тренеру Антону Ковалеву: они устраивают пожар в стриптиз-клубе. Теперь подростки в долгу у «серьезных» людей, и придется так или иначе расплачиваться. Для этого герои решают заработать: вебкамом и не только.

Чем это закончится и при чем тут питон — узнаете и сериала «Трудные подростки», 4 сезон можно смотреть онлайн на Wink.

Сериал Трудные подростки 4 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

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