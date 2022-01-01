Трудные подростки. Сезон 4. Серия 4
Wink
Сериалы
Трудные подростки
4-й сезон
4-я серия
9.32022, Трудные подростки. Сезон 4. Серия 4
Драмы18+
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Трудные подростки 4 серия (4 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Подростки собираются сдать матч, чтобы вернуть долг Таймазу, но у Ковалева на эту игру другие планы.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»