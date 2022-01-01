Трудные подростки. Сезон 4. Серия 1
Wink
Сериалы
Трудные подростки
4-й сезон
1-я серия
9.32022, Трудные подростки. Сезон 4. Серия 1
Драмы18+
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Трудные подростки 1 серия (4 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Пока Ковалев пытается организовать для ребят поездку на турнир, подростки решают пробраться в студию вебкама, чтобы спасти своего тренера.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

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