Трудные подростки 3 серия (4 сезон) смотреть онлайн

Трудные подростки. Сезон 4. Серия 3
4-й сезон
3-я серия
Драма18+

Ребята решают заработать на студии в подвале и начинают продавать места на оффлайн-шоу. Но проблемы с электрикой грозят уничтожить все предприятие.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
27 мин / 00:27

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

