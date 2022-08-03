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Трудные подростки
1-й сезон

Трудные подростки 1 сезон смотреть онлайн

9.42019, Трудные подростки. Сезон 1 8 серий
Драма, Спортивный18+

Сезоны и серии

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О сериале

Искренняя и правдивая история о молодежи, которая пытается справится с кучей проблем, а помогает ей в этом спортсмен, два года просидевший в тюрьме за пьяную драку. Посмотреть 1 сезон самого честного сериала о поколении зумеров «Трудные подростки» можно онлайн на Wink.

Карьера футболиста Антона Ковалева подошла концу: перебрав с алкоголем, он избил стулом гостя ресторана и попал в тюрьму. Вышедшего на свободу Ковалева не спешат брать на работу, но на помощь приходит бывший воспитатель Герман Алексеевич. Ему нужна помощь в подготовке детей из центра помощи трудным подросткам к соревнованиям. На кону само существование центра.

Справится ли со своей задачей Ковалев, узнаете, посмотрев 1 сезон сериала «Трудные подростки» в хорошем качестве в видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»