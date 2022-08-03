Трудные подростки. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Трудные подростки
1-й сезон
5-я серия
9.42019, Трудные подростки. Сезон 1. Серия 5
Драма, Спортивный18+

Трудные подростки 5 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Ребята выезжают на пробные соревнования против учеников частной школы. У одного из них прямо во время турнира воруют телефон. Подозрения падают, конечно, на трудных подростков.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»