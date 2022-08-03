Трудные подростки. Сезон 1. Серия 2
Трудные подростки
1-й сезон
2-я серия
9.42019, Трудные подростки. Сезон 1. Серия 2
Драма18+

Трудные подростки 2 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Ребята не принимают Антона, а потому обманом выманивают у него интимные фотографии и начинают шантажировать. Чтобы избавиться от фото, Антон пытается подружиться с полной девочкой из компании ребят и в процессе помогает ей принять своё тело.

