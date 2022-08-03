Трудные подростки. Сезон 1. Серия 8
Wink
Сериалы
Трудные подростки
1-й сезон
8-я серия
9.42019, Трудные подростки. Сезон 1. Серия 8
Драма, Спортивный18+

Трудные подростки 8 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

План Антона начинает действовать — его работу заметили. Осталось только выиграть соревнования. Но всё идёт не по плану — и Антону приходится жертвовать собой и своим будущим ради детей.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
29 мин / 00:29

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»