Трудные подростки. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Трудные подростки
1-й сезон
7-я серия
9.32019, Трудные подростки. Сезон 1. Серия 7
Драмы, Русские18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Трудные подростки 7 серия (1 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

Сюжет

Антон теряет мотивацию. Он не верит в успех своей затеи и начинает бухать — да так, что теперь ему запрещено тренировать детей. Пришла очередь ребят выручать Антона.

Сериал Трудные подростки 1 сезон 7 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

Всё