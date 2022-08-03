Трудные подростки. Сезон 2. Серия 1
Wink
Сериалы
Трудные подростки
2-й сезон
1-я серия
9.42020, Трудные подростки. Сезон 2. Серия 1
Драма18+

Трудные подростки 1 серия (2 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Ковалев возвращается в центр и снова начинает тренировать ребят. У него появляется сексапильный агент — Натали.

Страна
Россия
Жанр
Драма
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»