Трудные подростки 1 серия (3 сезон) смотреть онлайн

Сюжет

Новый директор, новые порядки: подросткам предстоит сдать анализы на запрещенные вещества, а Антону — очень неловкая встреча.



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