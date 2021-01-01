Трудные подростки. Сезон 3. Серия 1
Wink
Сериалы
Трудные подростки
3-й сезон
1-я серия
9.32021, Трудные подростки. Сезон 3. Серия 1
Драмы, Русские18+
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Трудные подростки 1 серия (3 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Новый директор, новые порядки: подросткам предстоит сдать анализы на запрещенные вещества, а Антону — очень неловкая встреча.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Русские, Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»

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