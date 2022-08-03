Трудные подростки 8 серия (3 сезон) смотреть онлайн

Перед финальным матчем сезона команда трудных подростков оказывается в непростом положении: Даня перешел в клуб соперника, Ковалеву приходится разбираться с проблемами Влады, Филу — с долгами отца, Вероника пакует чемоданы, а директор центра плетет очередную интригу.

