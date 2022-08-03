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Трудные подростки
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9.42021, Фильм о фильме
Спортивный, Комедия18+

Трудные подростки (сериал, 2021) сезон 3 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

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О сериале

Звезда футбола Антон Ковалев попадает в тюрьму на два года за драку в столичном кафе. Испортив репутацию, он никак не может найти работу после отсидки. Директор детдома, где воспитывался Антон, устраивает его тренером в исправительный центр для трудных подростков. Что из этого выйдет?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»