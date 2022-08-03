Звезда футбола Антон Ковалев попадает в тюрьму на два года за драку в столичном кафе. Испортив репутацию, он никак не может найти работу после отсидки. Директор детдома, где воспитывался Антон, устраивает его тренером в исправительный центр для трудных подростков. Что из этого выйдет?

