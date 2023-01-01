Трудные подростки 9 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сюжет

Подростки уезжают на дачу к Дрочеру. Вслед за ними отправляются и ЗИЛовцы, которые до этого караулили соперников у центра. Там трудных встречают разгоряченные местные, которым «Боги футбола» уже успели насолить. Обстановка продолжает накаляться, но тут неожиданно появляется Ковалев, который приехал извиниться перед своими бывшими воспитанниками. Заодно он решает принести извинения и Мечниковой.



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