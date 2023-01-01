WinkСериалыТрудные подростки5-й сезонТрудные подростки серия 9
9.32023, Трудные подростки серия 9
Драмы, Русские18+
Смотрите финальный сезон только на Wink. Главный российский сериал о непростой жизни зумеров
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Трудные подростки 9 серия (5 сезон) смотреть онлайн
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 2
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 3
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 4
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 5
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 6
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 7
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 8
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 9
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 10
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 11
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 12
Сюжет
Подростки уезжают на дачу к Дрочеру. Вслед за ними отправляются и ЗИЛовцы, которые до этого караулили соперников у центра. Там трудных встречают разгоряченные местные, которым «Боги футбола» уже успели насолить. Обстановка продолжает накаляться, но тут неожиданно появляется Ковалев, который приехал извиниться перед своими бывшими воспитанниками. Заодно он решает принести извинения и Мечниковой.
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Информация
Рейтинг
8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Режиссёр
Александр
Цой
- НРРежиссёр
Николай
Рыбников
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- СБСценарист
Сергей
Бородин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бубер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ДТХудожник
Денис
Токарев
- АВХудожница
Алиса
Видута
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- ОСМонтажёр
Олег
Сахаров
- Оператор
Андрей
Лунинский
- Оператор
Сергей
Прекраснов
- НКОператор
Никита
Кармен
- Композитор
Дмитрий
Мазуров