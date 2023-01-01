Трудные подростки 1 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сюжет

«Боги футбола» возвращаются на автобусе из Сочи. На заправке команду встречает Александра с отличной новостью: за безупречное поведение и победу над ЗИЛовцами всю группу Б ожидает комиссия, которая рассмотрит их освобождение из центра. Однако уже через несколько секунд на бензоколонке взрывается туалет. Подростки утверждают, что они не имеют отношения к этому инциденту, но никто им не верит.



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