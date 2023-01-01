Трудные подростки серия 1
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Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 1
9.32023, Трудные подростки серия 1
Драмы18+
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Трудные подростки 1 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

«Боги футбола» возвращаются на автобусе из Сочи. На заправке команду встречает Александра с отличной новостью: за безупречное поведение и победу над ЗИЛовцами всю группу Б ожидает комиссия, которая рассмотрит их освобождение из центра. Однако уже через несколько секунд на бензоколонке взрывается туалет. Подростки утверждают, что они не имеют отношения к этому инциденту, но никто им не верит.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»