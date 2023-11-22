Трудные подростки серия 6
Wink
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Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 6
9.42023, Трудные подростки серия 6
Драма, Спортивный18+
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Трудные подростки 6 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Ковалев ждет, что Платон поможет ему избавиться от Мечниковой, однако подросток в последний момент решает все сделать по-своему. Влада никак не может разобраться в своих чувствах к Максу. Тем временем Лена пытается найти свое личное дело в компьютере Александры, но у нее ничего не выходит. Тогда она отправляется на поиски Фила, чтобы попросить его о помощи.

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Страна
Россия
Жанр
Комедия, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
26 мин / 00:26

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»