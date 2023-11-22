Ковалев ждет, что Платон поможет ему избавиться от Мечниковой, однако подросток в последний момент решает все сделать по-своему. Влада никак не может разобраться в своих чувствах к Максу. Тем временем Лена пытается найти свое личное дело в компьютере Александры, но у нее ничего не выходит. Тогда она отправляется на поиски Фила, чтобы попросить его о помощи.



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