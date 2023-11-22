WinkСериалыТрудные подростки5-й сезонТрудные подростки серия 6
9.42023, Трудные подростки серия 6
Драма, Спортивный18+
Смотрите финальный сезон только на Wink. Главный российский сериал о непростой жизни зумеров
Трудные подростки 6 серия (5 сезон) смотреть онлайн
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 1Бесплатно
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 3Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 4Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 5Бесплатно
- 18+27 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 8Бесплатно
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 9Бесплатно
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 10Бесплатно
- 18+25 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 11Бесплатно
- 18+26 мин
Трудные подростки
Сезон 5 Серия 12Бесплатно
О сериале
Ковалев ждет, что Платон поможет ему избавиться от Мечниковой, однако подросток в последний момент решает все сделать по-своему. Влада никак не может разобраться в своих чувствах к Максу. Тем временем Лена пытается найти свое личное дело в компьютере Александры, но у нее ничего не выходит. Тогда она отправляется на поиски Фила, чтобы попросить его о помощи.
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СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Спортивный, Драма
КачествоFull HD
Время26 мин / 00:26
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb
- Режиссёр
Рустам
Ильясов
- Режиссёр
Александр
Цой
- Режиссёр
Николай
Рыбников
- Актёр
Никита
Волков
- Актёр
Виталий
Андреев
- Актриса
Анастасия
Крылова
- Актёр
Тимофей
Елецкий
- Актёр
Владимир
Гарцунов
- Актёр
Святослав
Рогожан
- Актриса
Алёна
Швиденкова
- Актриса
Мила
Ершова
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Вильма
Кутавичюте
- Актёр
Александр
Лыков
- Актёр
Григорий
Калинин
- Актриса
Виктория
Буцких
- Актёр
Сергей
Новосад
- Актриса
Анастасия
Красовская
- Актриса
Екатерина
Молоховская
- Актриса
Ингрид
Олеринская
- Актриса
Даша
Верещагина
- Актёр
Даня
Киселёв
- Сценарист
Алексей
Воробьев
- Сценарист
Екатерина
Матвиенко
- ДВСценарист
Дмитрий
Видавский
- СБСценарист
Сергей
Бородин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Дмитрий
Лунев
- Продюсер
Борис
Мокроусов
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Бубер
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- АКХудожник
Александр
Кудрявов
- ДТХудожник
Денис
Токарев
- АВХудожница
Алиса
Видута
- ЕЗХудожница
Екатерина
Захарова
- Монтажёр
Тимофей
Шалаев
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- ОСМонтажёр
Олег
Сахаров
- Оператор
Андрей
Лунинский
- Оператор
Сергей
Прекраснов
- НКОператор
Никита
Кармен
- Композитор
Дмитрий
Мазуров