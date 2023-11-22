Трудные подростки 7 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Страсти накаляются, а проблемы подростков становятся еще острее: «Боги футбола» в очередной раз пытаются насолить ЗИЛовцам, Дрочер больше не может рассчитывать на поддержку родителей, а у Жени заводятся хейтеры. Тем временем Фил соглашается помочь Лене, а Даня решается на разговор с Владой.



Не терпится узнать, что будет дальше? Тогда скорее включайте 5 сезон российского драмеди «Трудные подростки» — 7 серия ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

