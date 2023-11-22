Трудные подростки 4 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Трудные подростки серия 4
Трудные подростки
5-й сезон
Драма18+
Смотрите финальный сезон только на Wink. Главный российский сериал о непростой жизни зумеров

О сериале

На тренировке «Богов футбола» ждет сюрприз: теперь у них новый наставник — Екатерина Мечникова. Парни встречают тренера в своем стиле: с подколов, на которые она реагирует ультиматумом: веселые и дерзкие рискуют отправиться на скамейку запасных. Но они просто так не сдаются и придумывают план мести. Тем временем у Лены очередные проблемы: у пары, которой она планирует отдать своего ребенка, оказывается, есть очень навязчивый племянник Митя.

Хотите узнать, к каким последствиям приведут действия ребят из центра? Тогда не пропустите новый эпизод молодежного хита «Трудные подростки» — 4 серия 5 сезона ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

