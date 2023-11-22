Трудные подростки 3 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Трудные подростки серия 3
Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 3
Трудные подростки серия 3
Драма18+
О сериале

Пока «Боги футбола» готовятся к предстоящему турниру, ЗИЛовцы решают избавиться от Ковалева. Они планируют подставить его перед директором клуба, слоняясь по коридорам и играя в телефон у его кабинета. Между тем Лена уговаривает восьмиклассника из математической школы помочь ей на ужине с Виктором и его женой, а Влада пытается разобраться в себе и своих чувствах к Максу.

Что ждет ребят дальше, узнаете в новом эпизоде российского молодежного сериала «Трудные подростки» — 3 серия 5 сезона доступна прямо сейчас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Россия
Драма
Full HD
24 мин / 00:24

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

