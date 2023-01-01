Трудные подростки серия 10
Wink
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Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 10
9.32023, Трудные подростки серия 10
Драмы18+
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Трудные подростки 10 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

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Сюжет

Лене наконец-то удается достать справку для Виктора, однако в самый неудачный момент появляется Фил. Яна пытается помириться с Женей, а Платон — с Варей. Тем временем у подростков снова появляется шанс пройти комиссию.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»