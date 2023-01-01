Трудные подростки 10 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сюжет

Лене наконец-то удается достать справку для Виктора, однако в самый неудачный момент появляется Фил. Яна пытается помириться с Женей, а Платон — с Варей. Тем временем у подростков снова появляется шанс пройти комиссию.



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