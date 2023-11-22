Трудные подростки 5 сезон 2 серия смотреть онлайн

Первый рабочий день в новом клубе превращается для Ковалева в настоящий кошмар, когда подростки из центра портят его дорогой автомобиль и рассказывают родителям ЗИЛовцев о том, что Антон давал ребятам допинг. Возмущенные взрослые подписывают петицию с требованием уволить Ковалева.



Сможет ли Антон доказать, что его бывшие подопечные врут?


