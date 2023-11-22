Трудные подростки серия 5
Wink
Сериалы
Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 5
9.42023, Трудные подростки серия 5
Драма18+
Смотрите финальный сезон только на Wink. Главный российский сериал о непростой жизни зумеров

Трудные подростки 5 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

Платон приезжает к Ковалеву и просит его о помощи, так как сам подросток не может разобраться с последствиями своего поступка — угона машины у директора ЗИЛа. Антон соглашается помочь, но только с одним условием... Тем временем оказывается, что новенькая, Даша, — игроманка. Яна обманывает Женю, чтобы войти в круг друзей Марка, а Даня признает, что ему нужен тренер.

Оставайтесь на нашем видеосервисе, чтобы не пропустить новый эпизод российского драмеди о непростой жизни зумеров «Трудные подростки» — 5 серия 5 сезона доступна онлайн в хорошем качестве и оригинальной озвучке на Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»