Трудные подростки 5 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Платон приезжает к Ковалеву и просит его о помощи, так как сам подросток не может разобраться с последствиями своего поступка — угона машины у директора ЗИЛа. Антон соглашается помочь, но только с одним условием... Тем временем оказывается, что новенькая, Даша, — игроманка. Яна обманывает Женю, чтобы войти в круг друзей Марка, а Даня признает, что ему нужен тренер.



