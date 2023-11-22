Трудные подростки 8 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Герман пытается помирить подростков и Ковалева, но у него ничего не выходит. Теперь «Богам футбола» грозит дисквалификация с турнира, и чтобы этого избежать, парни придумывают очередной сомнительный план. Между тем Макс переживает расставание с Владой, Дрочер находит работу, а Антон решает выяснить, что же тогда произошло на автозаправке.



Удастся ли Ковалеву узнать что-нибудь новое? Не пропустите самый дерзкий сериал о российской молодежи «Трудные подростки» — 8 серия 5 сезона ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

