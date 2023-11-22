Трудные подростки 8 серия (5 сезон) смотреть онлайн

Трудные подростки серия 8
Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 8
9.42023, Трудные подростки серия 8
Драма18+
Герман пытается помирить подростков и Ковалева, но у него ничего не выходит. Теперь «Богам футбола» грозит дисквалификация с турнира, и чтобы этого избежать, парни придумывают очередной сомнительный план. Между тем Макс переживает расставание с Владой, Дрочер находит работу, а Антон решает выяснить, что же тогда произошло на автозаправке.

Удастся ли Ковалеву узнать что-нибудь новое? Не пропустите самый дерзкий сериал о российской молодежи «Трудные подростки» — 8 серия 5 сезона ждет вас онлайн в хорошем качестве на видеосервисе Wink!

Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
24 мин / 00:24

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
6.8 IMDb

