Трудные подростки серия 12
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Трудные подростки
5-й сезон
Трудные подростки серия 12
9.42023, Трудные подростки серия 12
Драма18+
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Трудные подростки 12 серия (5 сезон) смотреть онлайн

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О сериале

В день комиссии куда-то пропадают Фил с Платоном. Остальные подростки отказываются идти туда без ребят, чем выводят из себя директрису. Чтобы потянуть время, группа Б вынуждена участвовать в спектакле Эдика. Но успеют ли вернуться Ковалев и остальные?

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Страна
Россия
Жанр
Драма
Качество
Full HD
Время
25 мин / 00:25

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Трудные подростки»