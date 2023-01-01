Трудные подростки 12 серия (5 сезон) смотреть онлайн

В день комиссии куда-то пропадают Фил с Платоном. Остальные подростки отказываются идти туда без ребят, чем выводят из себя директрису. Чтобы потянуть время, группа Б вынуждена участвовать в спектакле Эдика. Но успеют ли вернуться Ковалев и остальные?



Хотите узнать, чем закончится главный подростковый хит о жизни зумеров? Тогда не пропустите финальный эпизод «Трудные подростки» — 12 серия 5 сезона доступна онлайн в хорошем качестве уже сейчас на видеосервисе Wink!



Сериал Трудные подростки серия 12 5 сезон 12 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.