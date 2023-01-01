Смычок (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Юноша поступает в питерскую консерваторию, но оказывается втянутым в мир наркотрафика. Драма от режиссера «Трудных подростков» с Марком Эйдельштейном.



Талантливый скрипач Сеня, который недавно закончил школу в Пятигорске, решает отправиться в Санкт-Петербург, чтобы пройти прослушивание в группу известного профессора. Во время поездки он знакомится с очаровательной Лерой, которая уже на следующее утро просит Сеню помочь ей вынести с вокзала небольшой сверток. Внезапно появившиеся полицейские заставляют молодого человека спешно избавиться от пакета, смыв его содержимое в унитаз. Несмотря на это, Сеня успешно проходит прослушивание и получает возможность поступить в консерваторию. Однако тем же вечером к нему в гости приходит Лера в сопровождении серьезного парня по имени Тимур. Девушка сообщает, что в пакете находились наркотики, стоившие значительную сумму. Теперь юноше предстоит отработать содержимое свертка и сделать пятьсот закладок, чтобы выплатить долг.



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