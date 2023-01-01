Смычок (сериал, 2022) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Юноша поступает в питерскую консерваторию, но оказывается втянутым в мир наркотрафика. Драма от режиссера «Трудных подростков» с Марком Эйдельштейном.
Талантливый скрипач Сеня, который недавно закончил школу в Пятигорске, решает отправиться в Санкт-Петербург, чтобы пройти прослушивание в группу известного профессора. Во время поездки он знакомится с очаровательной Лерой, которая уже на следующее утро просит Сеню помочь ей вынести с вокзала небольшой сверток. Внезапно появившиеся полицейские заставляют молодого человека спешно избавиться от пакета, смыв его содержимое в унитаз. Несмотря на это, Сеня успешно проходит прослушивание и получает возможность поступить в консерваторию. Однако тем же вечером к нему в гости приходит Лера в сопровождении серьезного парня по имени Тимур. Девушка сообщает, что в пакете находились наркотики, стоившие значительную сумму. Теперь юноше предстоит отработать содержимое свертка и сделать пятьсот закладок, чтобы выплатить долг.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- КБАктриса
Катерина
Беккер
- ИХАктёр
Илья
Халмурзаев
- ПДАктриса
Полина
Давыдова
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Михаил
Кремер
- ЛМАктёр
Лев
Малишава
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- ЕСАктёр
Евгений
Сидихин
- ЕИСценарист
Евгений
Израйлит
- АТСценарист
Александр
Талал
- ВНСценарист
Владимир
Наумов
- МЗСценарист
Марк
Заевский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДЦХудожник
Дмитрий
Целиков
- ЕСХудожница
Евгения
Соболева
- НБМонтажёр
Николай
Беляков
- АДМонтажёр
Александр
Далакян
- НКОператор
Никита
Кармен