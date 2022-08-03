Смычок (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Страсть Сени — классическая музыка. Он хочет посвятить всего себя скрипке, осталось только поступить в консерваторию в Питере. В реальности всe оказывается иначе: ему подбрасывают сверток с запрещенными веществами и делают кладменом по прозвищу Смычок. Сеня надеется, что участие в нелегальном бизнесе принесет ему легкие деньги, новые знакомства и творческие перспективы. Но что если парень потеряет всe, включая шанс стать великим музыкантом?

