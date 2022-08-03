9.12022, Смычок. Сезон 1. Серия 7
Драма18+
Смычок (сериал, 2022) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Страсть Сени — классическая музыка. Он хочет посвятить всего себя скрипке, осталось только поступить в консерваторию в Питере. В реальности всe оказывается иначе: ему подбрасывают сверток с запрещенными веществами и делают кладменом по прозвищу Смычок. Сеня надеется, что участие в нелегальном бизнесе принесет ему легкие деньги, новые знакомства и творческие перспективы. Но что если парень потеряет всe, включая шанс стать великим музыкантом?
7.7 КиноПоиск
7.8 IMDb
- Режиссёр
Александр
Цой
- Актёр
Марк
Эйдельштейн
- КБАктриса
Катерина
Беккер
- ИХАктёр
Илья
Халмурзаев
- ПДАктриса
Полина
Давыдова
- Актёр
Рузиль
Минекаев
- Актриса
Кристина
Кучеренко
- Актёр
Михаил
Кремер
- ЛМАктёр
Лев
Малишава
- ЕСАктриса
Екатерина
Соколова-Жубер
- Актёр
Евгений
Сидихин
- ЕИСценарист
Евгений
Израйлит
- АТСценарист
Александр
Талал
- ВНСценарист
Владимир
Наумов
- МЗСценарист
Марк
Заевский
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ДЦХудожник
Дмитрий
Целиков
- ЕСХудожница
Евгения
Соболева
- НБМонтажёр
Николай
Беляков
- АДМонтажёр
Александр
Далакян
- НКОператор
Никита
Кармен