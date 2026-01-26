Фильм Тюльпаны

Что такое 8 марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка и предвкушение влюбленности и счастья. А еще — суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками. Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором все посвящено женщинам. Самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь.

