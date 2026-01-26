Фильм Тюльпаны

О фильме
Что такое 8 марта? Это весна, солнце, тюльпаны, мамина улыбка и предвкушение влюбленности и счастья. А еще — суета, поздравления, очереди в магазинах, цветы и бесконечная гонка за подарками. Каждый год именно в этот день случается глобальный коллапс, в котором все посвящено женщинам. Самые обычные люди, которые сталкиваются с неординарными ситуациями, а незапланированные встречи в корне меняют их жизнь.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
- АКРежиссёр
Анна
Кузнецова
- Режиссёр
Владислав
Иконников
- ЮЛРежиссёр
Юлия
Лысова
- ЮУРежиссёр
Юлия
Узких
- АБАктриса
Александра
Бабаскина
- Актёр
Слава
Копейкин
- Актёр
Алексей
Серебряков
- СВАктриса
Севиль
Велиева
- Актёр
Вячеслав
Чепурченко
- МОСценарист
Мария
Орлова
- ИКСценарист
Ирина
Карпушева
- ЕХСценарист
Елена
Ханова
- ЕБСценарист
Евгения
Богомякова
- МЗПродюсер
Мария
Затуловская
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ТАПродюсер
Тимур
Асадов
- АХПродюсер
Ара
Хачатрян