Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Витька Чеснок вырос в детдоме, трудится за гроши, пытается растить сына и крутит шашни с девочками на сельской дискотеке. Внезапно выясняется, что у него есть отец Леха Ш�тырь, а у отца – квартира.



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