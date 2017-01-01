Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
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Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
8.42017, Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Драмы, Криминал86 мин18+

Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Витька Чеснок вырос в детдоме, трудится за гроши, пытается растить сына и крутит шашни с девочками на сельской дискотеке. Внезапно выясняется, что у него есть отец Леха Штырь, а у отца – квартира.

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Информация

Страна
Россия
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»

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