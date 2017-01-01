8.42017, Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов
Драмы, Криминал86 мин18+
Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Витька Чеснок вырос в детдоме, трудится за гроши, пытается растить сына и крутит шашни с девочками на сельской дискотеке. Внезапно выясняется, что у него есть отец Леха Ш�тырь, а у отца – квартира.
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Информация
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.1 IMDb
- АХРежиссёр
Александр
Хант
- Актёр
Алексей
Серебряков
- Актёр
Евгений
Ткачук
- Актриса
Ольга
Лапшина
- АНАктриса
Алина
Насибуллина
- ГКАктёр
Георгий
Кудренко
- РШАктёр
Роман
Шаляпин
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- КОАктриса
Ксения
Орлова
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- ДААктёр
Дмитрий
Архангельский
- Продюсер
Федор
Попов
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- ВЛПродюсер
Виктория
Лещенко
- ЛРПродюсер
Лала
Рустамова
- ЕРХудожница
Екатерина
Ростоцкая
- ДФОператор
Даниил
Фомичев