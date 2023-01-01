Биография

Гио Пика — российский музыкант, рэпер и актер. Родился в Тбилиси 8 мая 1978 года. В детстве Гио ходил в музыкальную школу, а также занимался спортом. В подростковые годы юноша переехал в Москву и по настоянию родителей поступил в медицинский вуз. После будущий артист 11 лет посвятил профессии врача, пока не решил податься в музыку. В 2016 году у Гио Пики вышел дебютный альбом, а позднее — еще шесть пластинок. В 2021 году артиста пригласили исполнить роль Хармана в сериале more originals «Ваша честь».