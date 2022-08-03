Серия 4
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Ваша честь (2021)
Ваша честь
Серия 4
9.32021, Серия 4
Триллер, Криминал18+

Ваша честь (2021) (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

Ваша честь

О сериале

Судья приморского города Михаил Романов узнаeт, что его несовершеннолетний сын Антон сбил на машине мотоциклиста и скрылся с места преступления. Михаил без колебаний решает отвезти Антона в полицию, чтобы юноша признал вину и понес наказание. Как вдруг выясняется, что отец сбитого мотоциклиста — опасный криминальный авторитет, которого судья собственноручно отправил за решетку год назад. Романов понимает, что признание грозит Антону верной гибелью.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Ваша честь (2021)»