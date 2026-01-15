Безотцовщина (фильм, 1977) смотреть онлайн
О фильме
Ольга Муромцева растет в детском доме. Ее мать уехала на север зарабатывать деньги и вышла там замуж. Однажды Тамара Павловна решила вернуть себе дочь, но Ольга не нашла в доме матери ни ласки, ни понимания. Полюбив молодого говорливого сантехника Романа, она уехала с ним на сибирскую стройку. Но Романа испугали трудности и он бросил молодую жену, так и не узнав, что та ждет ребенка. Обо всем этом становится известно Анне Михайловне, дальней родственнице Ольги. Она, со свойственной ей решимостью едет за Ольгой и привозит ее вместе с маленьким Ленькой в родной колхоз. Сюда же возвращается Роман, который заметно изменился, повзрослел, поумнел. Но Ольга не прощает ему предательства. Роман хотел было сразу уехать, но привязался к Леньке и не подозревая, что мальчишка — его сын.
- ВШРежиссёр
Владимир
Шамшурин
- Актриса
Елена
Драпеко
- Актёр
Лев
Прыгунов
- НФАктриса
Надежда
Федосова
- РТАктёр
Роман
Трухманов
- ТСАктриса
Тамара
Сёмина
- Актёр
Леонид
Куравлёв
- ЕМАктриса
Елена
Максимова
- ВФАктёр
Владимир
Ферапонтов
- ППАктёр
Павел
Протасов
- ВШАктёр
Виктор
Шульгин
- ИФАктриса
Инна
Федорова
- ВААктриса
Валентина
Ананьина
- АВАктёр
Анатолий
Веденкин
- ВЗАктёр
Вадим
Захарченко
- Актриса
Раиса
Рязанова
- ОХАктриса
Ольга
Хорькова
- МПАктриса
М.
Петрова
- СПАктёр
Сергей
Приселков
- ПКАктёр
Петр
Кононыхин
- ГКАктриса
Галина
Комарова
- ЭССценарист
Эдгар
Смирнов
- ВБПродюсер
Виталий
Богуславский
- ИБМонтажёр
Инесса
Брожовская
- ИМОператор
Игорь
Мельников
- ГПКомпозитор
Григорий
Пономаренко