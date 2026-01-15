Безотцовщина
Wink
Фильмы
Безотцовщина

Безотцовщина (фильм, 1977) смотреть онлайн

9.21977, Безотцовщина
Драма, Мелодрама89 мин12+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном»

О фильме

Ольга Муромцева растет в детском доме. Ее мать уехала на север зарабатывать деньги и вышла там замуж. Однажды Тамара Павловна решила вернуть себе дочь, но Ольга не нашла в доме матери ни ласки, ни понимания. Полюбив молодого говорливого сантехника Романа, она уехала с ним на сибирскую стройку. Но Романа испугали трудности и он бросил молодую жену, так и не узнав, что та ждет ребенка. Обо всем этом становится известно Анне Михайловне, дальней родственнице Ольги. Она, со свойственной ей решимостью едет за Ольгой и привозит ее вместе с маленьким Ленькой в родной колхоз. Сюда же возвращается Роман, который заметно изменился, повзрослел, поумнел. Но Ольга не прощает ему предательства. Роман хотел было сразу уехать, но привязался к Леньке и не подозревая, что мальчишка — его сын.

Страна
СССР
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Безотцовщина»