Безотцовщина (фильм, 1977) смотреть онлайн

Ольга Муромцева растет в детском доме. Ее мать уехала на север зарабатывать деньги и вышла там замуж. Однажды Тамара Павловна решила вернуть себе дочь, но Ольга не нашла в доме матери ни ласки, ни понимания. Полюбив молодого говорливого сантехника Романа, она уехала с ним на сибирскую стройку. Но Романа испугали трудности и он бросил молодую жену, так и не узнав, что та ждет ребенка. Обо всем этом становится известно Анне Михайловне, дальней родственнице Ольги. Она, со свойственной ей решимостью едет за Ольгой и привозит ее вместе с маленьким Ленькой в родной колхоз. Сюда же возвращается Роман, который заметно изменился, повзрослел, поумнел. Но Ольга не прощает ему предательства. Роман хотел было сразу уехать, но привязался к Леньке и не подозревая, что мальчишка — его сын.

